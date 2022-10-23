Сбить эмоциональный подъем. ВС РФ готовится к битве за Херсон
Успех в битве за Херсон позволит российской армии развернуть контрнаступление на Украине за несколько недель, считают эксперты.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что постоянные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробить линию обороны региона удается отражать. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявлял в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Украине надо показать западным кураторам хотя бы «маленький успех» на херсонском направлении. Однако, указал он, у России хватает ресурсов, чтобы отбить наступление ВСУ.
«Сегодня идет массовая комплектация в районе Херсона всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении (президента Украины - прим. НСН) Зеленского. Кураторы из Госдепа заставляют Зеленского любыми способами показать хотя бы где-то маленький успех. То, что сказал Суровикин, соответствует действительности, и главная задача сегодня – спасение мирного населения, избежание больших потерь наших солдат и максимальное уничтожение отрядов националистов и наемников, слетевшихся на Украину со всех уголков мира», - сказал Водолацкий.
Командующий войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин отметил, что в ближайшее время Киев решится пойти в наступление на Херсон. По его словам, есть вероятность, что украинские военные будут использовать запрещенные методы ведения боевых действий. Суровикин добавил, что дальнейшие планы российских военных и действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. ВС РФ будут действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений, заключил он.
Военный журналист Роман Сапоньков, работающий в Херсоне, в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев сейчас на кураже из-за ситуации с СВО: на харьковском и херсонском направлениях ВСУ отбили часть территорий.
Если Россия победит в битве за Херсон, нанеся украинской стороне потери, аналогичные при попытке наступления на Берислав, контрнаступление ВС РФ развернется в течение нескольких недель, убежден Сапоньков.
«Нам важно сбить их эмоциональный подъем, ситуация резко развернется», - считает собеседник издания.
По данным военкора, украинские мобилизованные уже отказываются наступать на российские порядки из-за плотного артиллерийского огня и больших потерь.
Так, президент РФ Владимир Путин 19 октября ввел военное положение в Херсонской области, а также в ЛНР, ДНР и Запорожье. При этом военное положение и режим комендантского часа в ДНР и ЛНР действовали с 2014 года. Как сообщил Кирилл Стремоусов, введение военного положения упростит военным выполнение боевых задач.
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