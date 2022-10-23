Сбить эмоциональный подъем. ВС РФ готовится к битве за Херсон

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявлял в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Украине надо показать западным кураторам хотя бы «маленький успех» на херсонском направлении. Однако, указал он, у России хватает ресурсов, чтобы отбить наступление ВСУ.

«Сегодня идет массовая комплектация в районе Херсона всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении (президента Украины - прим. НСН) Зеленского. Кураторы из Госдепа заставляют Зеленского любыми способами показать хотя бы где-то маленький успех. То, что сказал Суровикин, соответствует действительности, и главная задача сегодня – спасение мирного населения, избежание больших потерь наших солдат и максимальное уничтожение отрядов националистов и наемников, слетевшихся на Украину со всех уголков мира», - сказал Водолацкий.