Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы

За обстрелы Херсонской области украинскими войсками последует жесткий ответ. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

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Он отметил, что действия, направленные на денацификацию Украины, будут продолжаться без каких-либо остановок. Также Стремоусов указал, что киевские власти интересуют исключительно руины и разрушение.

Ранее украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаХерсон
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