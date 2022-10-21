Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы
За обстрелы Херсонской области украинскими войсками последует жесткий ответ. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что действия, направленные на денацификацию Украины, будут продолжаться без каких-либо остановок. Также Стремоусов указал, что киевские власти интересуют исключительно руины и разрушение.
Ранее украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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