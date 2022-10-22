Власти Херсона призвали жителей переправиться на левый берег Днепра

«Все мирные жители Херсона должны незамедлительно покинуть город. Мирные жители Херсона, все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», — отметили в администрации.

Необходимость переправы связана с обстрелами и неспокойной ситуацией а регионе, пояснили в администрации региона.

Ранее сенатор Сергей Бондарев заявил, что Россия асимметрично ответит Украине на удар по переправе в Херсоне. 20 октября украинская армия выпустила 12 ракет по гражданской переправе через Днепр в районе Антоновского моста, ПВО удалось сбить 11 ракет. Погибли 4 человека. ВСУ признали удары по мосту.

