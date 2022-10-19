Битва за Херсон: Украина готовит наступление, Россия - «непростые решения»

«Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате, в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением», – сказал Суровикин и отметил, что все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням.

Также генерал армии предупредил, что в ближайшее время Киев решится пойти в наступление на Херсон. По его словам, есть вероятность, что украинские военные будут использовать запрещенные методы ведения боевых действий.

«Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами. У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», - сказал он и подчеркнул, что в этих условиях первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.