Битва за Херсон: Украина готовит наступление, Россия - «непростые решения»
Власти Херсонской области намерены эвакуировать жителей правобережья. На фоне слухов о наступлении ВСУ в Москве пройдет заседание Совбеза, ожидаются важные решения.
Украинские военные стремятся прорвать российскую оборону в ряде районов, обстановка в зоне проведения специальной военной операции напряженная. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил недавно назначенный командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
По его словам, украинская сторона не оставляет попыток атаковать позиции российских войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.
«Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух», — заявил Суровикин.
Командующий войсками в зоне СВО отметил, что Россия не стремится к высоким темпам наступления, так как «бережет жизни солдат и гражданских». Кроме того, он рассказал о тяжелой обстановке на херсонском направлении. По словам Суровикина, ВСУ целенаправленно наносят удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона.
«Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате, в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением», – сказал Суровикин и отметил, что все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням.
Также генерал армии предупредил, что в ближайшее время Киев решится пойти в наступление на Херсон. По его словам, есть вероятность, что украинские военные будут использовать запрещенные методы ведения боевых действий.
«Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами. У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», - сказал он и подчеркнул, что в этих условиях первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.
Суровикин добавил, что дальнейшие планы российских военных и действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. ВС РФ будут действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений, заключил он.
Между тем заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов 18 октября заявил, что наступление ВСУ на Херсон может начаться в самое ближайшее время. По его словам, не исключены обстрелы города и правобережной части Херсонской области.
«Уже в самое ближайшее время начнется битва за Херсон. Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску», - сказал он в своем Telegram-канале.
При этом во вторник, 18 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут эвакуированы на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Он также отметил, что Украина «накапливает огромные силы на николаевском и криворожском направлениях». По его словам, решение о перемещении жителей вызвано и «созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито».
Так, еще 5 октября издание Financial Times сообщало, что США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы. Как пишет издание, по словам американских чиновников, контроль над большей частью территории на юге страны будет иметь решающее значение с точки зрения возможных переговоров России и Украины.
Между тем, 19 октября пройдет заседание Совета безопасности РФ, на котором выступит Дмитрий Медведев. Будут обсуждаться вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности. Как пишет политолог Марат Баширов, ожидаются законодательные изменения, возможно, новые федеральные законы: во всяком случае, депутатов Госдумы и сенаторов попросили быть на связи.
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