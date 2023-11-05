Ржавая слава танков Leopard: Западную технику крушат ВС РФ
Западные танки Leopard оказались бессильны перед российским оружием. Украинские военные теряют технику из-за российского оружия и «музейного» состояния самих танков.
Российские военные сорвали попытку противника эвакуировать для ремонта танк Leopard немецкого производства, который был подбит под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости.
Российские военные широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», уничтожающей иностранные бронированные танки. Об этом пишет Military Watch Magazine.
По данным издания, российская ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 «даже с самой сильной броней».
«Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери на Украине с начала наступления украинских войск ... в начале июня», — отмечается в материале.
При этом потери были более значительными среди старых версий Leopard 2A4 и Leopard 1.
Применяемые ВСУ немецкие танки Leopard разлетаются во все стороны на российских минах. Об этом рассказал заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин в интервью РИА Новости.
Офицер напомнил, что в Сети есть кадры подрывов иностранных танков и боевых машин пехоты на противотанковых минах РФ, указывает телеканал «360». По словам полковника, ожидалось, что Leopard станут «чудесными машинами», которые сомнут и раздавят российские войска.
«Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — отметил Сайфуллин.
Военный корреспондент RT Валентин Горшенин опубликовал видео уничтожения танка ВСУ с помощью минной засады, которую организовали российские спецназовцыи на Угледарском направлении в зоне поведения специальной военной операции (СВО).
Он рассказал, что экипажу боевой машины ВСУ не удалось обнаружить заложенные мины, и танк был уничтожен мощным взрывом.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе спецоперации на Украине было подбито уже две британских бронемашины, которые, как и прочая поставляемая Западом техника «горит синем пламенем».
«Синем пламенем горит... техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger... та же судьба ждёт американские «Абрамсы» или F-16», - указал Небензя на заседании Совбеза ООН, отметив, что так называемое украинское контрнаступление терпит фиаско.
Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заметил, что применяемые украинской армией немецкие танки Leopard и американские бронемашины Bradley прекрасно горят.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», - резюмировал глава государства.
Российский исполнитель Григорий Лепс в июне заплатил российскому бойцу 1 млн рублей за подбитый танк Leopard немецкого производства, которые использует армия Украины.
Военнослужащий с позывным Веном подтвердил, что получил деньги.
Григорий Лепс прокомментировал свое решение выплачивать вознаграждение российским бойцам за подбитые на поле боя немецкие танки Leopard, сообщает «РЕН ТВ».
«Я слово свое сдержал, я его даже перевыполню, можете не сомневаться. Если я говорю, значит, так и будет», – заявил артист. Певец не сообщил, какую сумму всего уже выплатил военным, но заявил о намерении платить и дальше.
Инициативу о помощи Российской армии также поддержали российский певец Николай Басков, телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.
С начала применения танков Leopard Украиной в ходе контрнаступления уничтожено 25 единиц этой техники, отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Немецкий концерн Rheinmetall, который производит в том числе танки Leopard 2, понес ущерб из-за потерь на Украине и международной конкуренции и частично потерял статус производителя «чудо-оружия». Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Издание указывает, что Rheinmetall производит востребованную во всем мире высокотехнологичную продукцию. Отправка Киеву произведенных концерном Leopard 2 должна была стать «переломным моментом», однако танки не смогли проявить себя, отмечает телеканал «360».
Ранее стало известно, что более 60% всех танков Leopard, поставленных Киеву за 2023 год, оказались ржавыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru