Российские бойцы рассказали, как уничтожили танки Leopard
Российские военные в очередной раз уничтожили западную технику, сообщает «РЕН ТВ».
На этот раз под огнем артиллерии оказались немецкие танки Leopard, один из которых украинские военные бросили на поле боя и сбежали. Выстрелом один из танков был обездвижен. Второй, понимая, что удары достаточно точные, попытался эвакуироваться с позиции, но застрял. Экипаж покинул танк и убежал. После того, как погода в данном месте улучшилась, оба танка были уничтожены с помощью российских беспилотников «Ланцет».
Ранее российские бойцы уничтожили украинский танк Leopard с экипажем из военнослужащих бундесвера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru