На этот раз под огнем артиллерии оказались немецкие танки Leopard, один из которых украинские военные бросили на поле боя и сбежали. Выстрелом один из танков был обездвижен. Второй, понимая, что удары достаточно точные, попытался эвакуироваться с позиции, но застрял. Экипаж покинул танк и убежал. После того, как погода в данном месте улучшилась, оба танка были уничтожены с помощью российских беспилотников «Ланцет».

Ранее российские бойцы уничтожили украинский танк Leopard с экипажем из военнослужащих бундесвера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

