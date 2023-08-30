DWN: Производитель танков Leopard понес ущерб из-за Украины

Немецкий концерн Rheinmetall, который производит в том числе танки Leopard 2, понес ущерб из-за потерь на Украине и международной конкуренции и частично потерял статус производителя «чудо-оружия». Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Rheinmetall намерен вскоре начать обслуживать танки Leopard на территории Украины

Издание указывает, что Rheinmetall производит востребованную во всем мире высокотехнологичную продукцию. Отправка Киеву произведенных концерном Leopard 2 должна была стать «переломным моментом», однако танки не смогли проявить себя, отмечает телеканал «360».

Также Rheinmetall столкнулся с проблемой на мировом рынке из-за появления серьезных конкурентов — южнокорейских производителей. В материале отмечается, что компании Южной Кореи быстро и в больших объемах поставляют качественную технику. При этом немецкий концерн испытывал проблемы с цепочками поставок, что провоцировало задержки передачи машин, в том числе Украине.

Ранее стало известно, что более 60% всех танков Leopard, поставленных Киеву за 2023 год, оказались ржавыми, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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