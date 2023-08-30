DWN: Производитель танков Leopard понес ущерб из-за Украины
Немецкий концерн Rheinmetall, который производит в том числе танки Leopard 2, понес ущерб из-за потерь на Украине и международной конкуренции и частично потерял статус производителя «чудо-оружия». Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Издание указывает, что Rheinmetall производит востребованную во всем мире высокотехнологичную продукцию. Отправка Киеву произведенных концерном Leopard 2 должна была стать «переломным моментом», однако танки не смогли проявить себя, отмечает телеканал «360».
Также Rheinmetall столкнулся с проблемой на мировом рынке из-за появления серьезных конкурентов — южнокорейских производителей. В материале отмечается, что компании Южной Кореи быстро и в больших объемах поставляют качественную технику. При этом немецкий концерн испытывал проблемы с цепочками поставок, что провоцировало задержки передачи машин, в том числе Украине.
Ранее стало известно, что более 60% всех танков Leopard, поставленных Киеву за 2023 год, оказались ржавыми, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru