Forbes: Датские военные взяли в музеях танки Leopard для обучения ВСУ
Военные Дании использовали для подготовки украинских военных танки Leopard 1A5 из трех музеев. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.
В материале отмечается, что Дания списала последний Leopard 1 в 2005 году и заменила его на модель Leopard 2. Однако Копенгаген взял на себя ответственность провести первый этап обучения танкистов ВСУ. При этом устаревшая машина «представляла проблему».
«Большинство танков ... принадлежало немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и простояло на складе в течение двух десятилетий. Они нуждались в ремонте. Поэтому консорциум обратился за помощью... к датским музеям», — написал Экс.
Три учреждения согласились предоставить военным шесть рабочих танков для «немедленного начала» подготовки бойцов ВСУ.
Между тем глава Германского военно-политического общества в Берлине Ральф Тиле заявил, что поставляемые Киеву танки Leopard 1 имеют существенные недостатки и по сути являются металлоломом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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