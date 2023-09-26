MWM: Российские ракеты «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки
Российские военные широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», уничтожающей иностранные бронированные танки. Об этом пишет Military Watch Magazine.
По данным издания, российская ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 «даже с самой сильной броней».
«Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери на Украине с начала наступления украинских войск ... в начале июня», — отмечается в материале.
При этом потери были более значительными среди старых версий Leopard 2A4 и Leopard 1.
Ранее бойцы Западного военного округа с помощью артиллерии и дрона-камикадзе «Ланцет» вывели из строя два танка Leopard в районе Стельмаховки, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru