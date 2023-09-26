MWM: Российские ракеты «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки

Российские военные широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», уничтожающей иностранные бронированные танки. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Вучич заявил о преимуществе «Корнетов» над западными системами

По данным издания, российская ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 «даже с самой сильной броней».

«Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери на Украине с начала наступления украинских войск ... в начале июня», — отмечается в материале.

При этом потери были более значительными среди старых версий Leopard 2A4 и Leopard 1.

Ранее бойцы Западного военного округа с помощью артиллерии и дрона-камикадзе «Ланцет» вывели из строя два танка Leopard в районе Стельмаховки, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаТанкиРакетыРоссия

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