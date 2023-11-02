ФРГ поставила Украине еще 25 танков Leopard
2 ноября 202317:05
Германия передала Вооружённым силам Украины (ВСУ) ещё 25 танков Leopard 1A5. Об этом говорится в обновлённом списке, который размещён на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что поставка «Леопардов» была профинансирована совместно с Данией.
Кроме танков украинской армии также были поставлены надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другая военная помощь.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ несут большие потери несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru