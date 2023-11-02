ФРГ поставила Украине еще 25 танков Leopard

Отмечается, что поставка «Леопардов» была профинансирована совместно с Данией.

Кроме танков украинской армии также были поставлены надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другая военная помощь.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ несут большие потери несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО, сообщает RT.