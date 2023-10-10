Минобороны ФРГ анонсировало отправку Киеву еще 10 танков Leopard

Отмечается, что танки прибудут на Украину в ближайшее время. Точной даты не называется.

Также Берлин передаст Киеву три зенитных танка Gepard, 20 бронеавтомобилей скорой помощи и 15 бронетранспортеров.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в сентябре российские силы уничтожили два немецких танка Leopard и танк Challenger британского производства.

В начале октября сообщалось, что в Польше впервые отремонтировали танк Leopard 2 для ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».

