Минобороны ФРГ анонсировало отправку Киеву еще 10 танков Leopard

Германия передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще 10 танков Leopard1 A5. Об этом сообщается на сайте Минобороны ФРГ.

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Отмечается, что танки прибудут на Украину в ближайшее время. Точной даты не называется.

Также Берлин передаст Киеву три зенитных танка Gepard, 20 бронеавтомобилей скорой помощи и 15 бронетранспортеров.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в сентябре российские силы уничтожили два немецких танка Leopard и танк Challenger британского производства.

В начале октября сообщалось, что в Польше впервые отремонтировали танк Leopard 2 для ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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