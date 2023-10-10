Минобороны ФРГ анонсировало отправку Киеву еще 10 танков Leopard
Германия передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще 10 танков Leopard1 A5. Об этом сообщается на сайте Минобороны ФРГ.
Отмечается, что танки прибудут на Украину в ближайшее время. Точной даты не называется.
Также Берлин передаст Киеву три зенитных танка Gepard, 20 бронеавтомобилей скорой помощи и 15 бронетранспортеров.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в сентябре российские силы уничтожили два немецких танка Leopard и танк Challenger британского производства.
В начале октября сообщалось, что в Польше впервые отремонтировали танк Leopard 2 для ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».
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