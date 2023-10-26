ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard на Запорожском направлении
Украинская сторона за сутки потеряла два танка Leopard на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в днепропетровской области. Также российские силы отразили четыре атаки украинских штурмовых формирований на красно-лиманском направлении.
Российские средства ПВО за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS и GLSDB, а также уничтожили 27 украинских беспилотников.
Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Теткино Курской области, пострадал один человек, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru