ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard на Запорожском направлении

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в днепропетровской области. Также российские силы отразили четыре атаки украинских штурмовых формирований на красно-лиманском направлении.

Российские средства ПВО за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS и GLSDB, а также уничтожили 27 украинских беспилотников.

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Теткино Курской области, пострадал один человек, напоминают «Известия».

