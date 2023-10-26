ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard на Запорожском направлении

Украинская сторона за сутки потеряла два танка Leopard на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в днепропетровской области. Также российские силы отразили четыре атаки украинских штурмовых формирований на красно-лиманском направлении.

Российские средства ПВО за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS и GLSDB, а также уничтожили 27 украинских беспилотников.

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Теткино Курской области, пострадал один человек, напоминают «Известия».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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