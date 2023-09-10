Украина случайно выдала секрет Leopard 2

По данным издания, украинские военные модифицировали Leopard 2 против российских противотанковых ракет. При этом они выдали России конфиденциальную информацию. Министерство обороны Украины показало очевидную уязвимость этих танков.

Украинцы установили динамическую защиту между корпусом и башней танка.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала летнего наступления ВСУ потеряли 1831 танк, в том числе 25 Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

