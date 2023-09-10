Украина случайно выдала секрет Leopard 2
Вооруженные силы Украины выдали Москве слабое место танков Leopard 2 производства Германии, обнародовав видео с установленной на них динамической защитой, сообщает Frankfurter Rundschau.
По данным издания, украинские военные модифицировали Leopard 2 против российских противотанковых ракет. При этом они выдали России конфиденциальную информацию. Министерство обороны Украины показало очевидную уязвимость этих танков.
Украинцы установили динамическую защиту между корпусом и башней танка.
Ранее в Минобороны России заявили, что с начала летнего наступления ВСУ потеряли 1831 танк, в том числе 25 Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru