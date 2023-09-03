Россия не стала ждать. Названы цели ударов по Одессе
Пока Украина рассказывает Западу о безопасности Одессы и ждет корабли для своего зерна, Россия уничтожает топливо и ресурсы для ВСУ, которые скопились в порту.
Воздушно-космические силы России в ночь на воскресенье нанесли удар по хранилищам топлива украинской армии в Одесской области. Целью являлись хранилища топлива в порту Рени Одесской области. Поражены все назначенные объекты, уточнили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Подробности рассказал в своем Telegram-канале бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов 3 сентября.
«Сегодня ночью наши БПЛА совершили уже третий по счету налет на дунайский порт Рени в Одесской области, который после отмены зерновой сделки является одним из основных пунктов перевалки украинских зерновых», – написал он.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что зерновая сделка прикрывала поставки Украине оружия через Черное море.
«Это было политическое прикрытие, что (в украинском зерне – прим. НСН) нуждаются беднейшие страны в мире. Под предлогом зерновой сделки на Украину поставлялось кораблями, в том числе, и оружие, сейчас это будет в меньшей степени», - говорил Чепа.
По мнению политолога Сергея Маркова, удары России по Одессе преследуют несколько целей. Первая – показать, что реализация зерновой сделки без России невозможна. Вторая – доказать, что украинские порты не так безопасны для иностранных коаблей, как хочет сказать президент Украины Владимир Зеленский. Третья – уничтожить военные запасы, которые Киев получал от Запада через Одессу и не успел рассредоточить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Эти удары должны разрушить инфраструктуру и продемонстрировать, что судам в этих портах Украины совсем небезопасно. Они могут быть уничтожены....Киев, согласно своей мифологии, ожидал, что Россия после выхода из зерновой сделки будет упрашивать Запад вернуться к сделке с учетом российских интересов. Поэтому Киев не рассредоточил те огромные запасы военной техники и боеприпасов, которые хранились в этих портах под прикрытием зерновой сделки. Между тем, Россия не стала ждать, а сразу нанесла массированные и очень мощные удары. В результате огромные военные запасы оказались уничтожены. Именно в этом причины жестких ударов», – считает политолог.
Российские военные при необходимости способны взять Одессу под контроль ради завершения военного конфликта на Украине. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Он отметил, что если Киев не захочет завершить конфликт, то российские войска могут продвинуться до Днепра, перейти реку на юге и освободить Одессу, так как в таком случае «альтернативы нет».
Ранее, 24 августа, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что потеря Одессы и Харькова для Украины неизбежна. На этом фоне он призвал Киев начать переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
Условия продления зерновой сделки президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган обсудят в Сочи 4 сентября в середине дня, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча российского и турецкого лидеров станет последним шансом для зерновой сделки.
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