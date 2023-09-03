Россия не стала ждать. Названы цели ударов по Одессе

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что зерновая сделка прикрывала поставки Украине оружия через Черное море.

«Это было политическое прикрытие, что (в украинском зерне – прим. НСН) нуждаются беднейшие страны в мире. Под предлогом зерновой сделки на Украину поставлялось кораблями, в том числе, и оружие, сейчас это будет в меньшей степени», - говорил Чепа.

По мнению политолога Сергея Маркова, удары России по Одессе преследуют несколько целей. Первая – показать, что реализация зерновой сделки без России невозможна. Вторая – доказать, что украинские порты не так безопасны для иностранных коаблей, как хочет сказать президент Украины Владимир Зеленский. Третья – уничтожить военные запасы, которые Киев получал от Запада через Одессу и не успел рассредоточить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.