МИД Украины: Встреча Путина и Эрдогана — последний шанс для зерновой сделки

По словам министра, сентябрь станет очень важным месяцем для зерновой сделки, возвращения в нее России, а также украинской «формулы мира».

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил, что Турция изучила мнение Украины по вопросу с «зерновой сделкой», чтобы предложить устраивающий Россию вариант и поставить точку в вопросе ее продления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

