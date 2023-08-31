МИД Украины: Встреча Путина и Эрдогана — последний шанс для зерновой сделки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана станет последним шансом для зерновой сделки. Об этом дипломат заявил в ходе встречи с главами МИД Евросоюза в Толедо, сообщило агентство РИА Новости.

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По словам министра, сентябрь станет очень важным месяцем для зерновой сделки, возвращения в нее России, а также украинской «формулы мира».

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил, что Турция изучила мнение Украины по вопросу с «зерновой сделкой», чтобы предложить устраивающий Россию вариант и поставить точку в вопросе ее продления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияРоссияМИД Украины

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