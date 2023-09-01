Шойгу: зерновую сделку можно продлить
Действие зерновой сделки было приостановлено Россией, но это произошло не по её вине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает РИА Новости.
По словам Шойгу, зерновую сделку можно продлить, но для этого необходимо выполнить все обещания, которые давались российской стороне.
«Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», — отметил министр обороны РФ.
Он также напомнил, что в последние месяцы существования зерновой сделки Россией были предприняты колоссальные усилия по её сохранению.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН подготовила новые предложения по зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru