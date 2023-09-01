По словам Шойгу, зерновую сделку можно продлить, но для этого необходимо выполнить все обещания, которые давались российской стороне.

«Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», — отметил министр обороны РФ.

Он также напомнил, что в последние месяцы существования зерновой сделки Россией были предприняты колоссальные усилия по её сохранению.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН подготовила новые предложения по зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

