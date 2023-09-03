Зеленский заявил, что еще два судна успешно прошли через временный коридор в Черном море
3 сентября 202304:01
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в сети X о прохождении еще двух судов через временный зерновой коридор в Черном море.
Глава государства выразил благодарность всем, кто обеспечивает безопасное существование коридора.
Первым судном, которое воспользовалось открытым Украиной временным коридором в Черном море, стал контейнеровоз, вышедший из порта Одессы 16 августа.
Ранее Захарова прокомментировала новый пакет предложений ООН по зерновой сделке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru