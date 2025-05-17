«До лета»: Агент Овечкина сообщил о скором приезде хоккеиста в Россию

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приедет в Россию. Об этом «Спорт-Экспресс» заявил агент хоккеиста Глеб Чистяков.

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По его словам, Овечкин «планирует вернуться в ближайшее время».

«До лета уже будет в Москве», - уточнил Чистяков.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:4 проиграл серию клубу «Каролина Харрикейнз» вылетел из плей-офф Кубка Стэнли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НХЛХоккейРоссияАлександр Овечкин

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