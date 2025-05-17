«До лета»: Агент Овечкина сообщил о скором приезде хоккеиста в Россию
17 мая 202521:55
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приедет в Россию. Об этом «Спорт-Экспресс» заявил агент хоккеиста Глеб Чистяков.
По его словам, Овечкин «планирует вернуться в ближайшее время».
«До лета уже будет в Москве», - уточнил Чистяков.
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:4 проиграл серию клубу «Каролина Харрикейнз» вылетел из плей-офф Кубка Стэнли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru