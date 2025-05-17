Мерц: Тема отправки военных на Украину не обсуждается

Тема отправки на Украину военных НАТО и Евросоюза не обсуждается. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Лавров: О присутствии иностранных военных сил на Украине речь идти не может

После встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он указал, что этот вопрос «совершенно вне политического контекста».

«Нет никакой причины говорить об этом. Мы сейчас работаем над прекращением огня», - заключил политик.

Ранее Мерц заявил, что намерен сделать армию Германии сильнейшей в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаНАТОГерманияФРГ

Горячие новости

Все новости

партнеры