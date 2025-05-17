Мерц: Тема отправки военных на Украину не обсуждается
17 мая 202522:00
Тема отправки на Украину военных НАТО и Евросоюза не обсуждается. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.
После встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он указал, что этот вопрос «совершенно вне политического контекста».
«Нет никакой причины говорить об этом. Мы сейчас работаем над прекращением огня», - заключил политик.
Ранее Мерц заявил, что намерен сделать армию Германии сильнейшей в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru