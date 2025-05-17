Эрдоган во время разговора схватил Макрона за палец
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора схватил за палец французского коллегу Эммануэля Макрона. Соответствующие кадры завирусились в сети.
Забавный «инцидент» произошёл во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране (Албания). Во время рукопожатия Эрдоган перехватил вторую руку Макрона и обменялся с ним несколькими фразами. Всё это время турецкий лидер держал за палец своего собеседника.
Турецкие СМИ предположили, что таким образом Эрдоган пресёк «попытку Макрона установить психологическое превосходство».
Ранее Макрон заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru