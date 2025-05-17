Пять человек погибли в Финляндии при столкновении вертолетов

Уточняется, что речь идёт о воздушных судах Robinson R44 Raven, вылетевших из Таллина.

Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп заявил, что на борту одного вертолёта находились три человека, в другом летели двое. Все они погибли, их личности устанавливаются.

Ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что в Подмосковье жёсткую посадку совершил вертолёт Robinson R66, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

