Пять человек погибли в Финляндии при столкновении вертолетов
Два вертолёта столкнулись в Финляндии в районе аэродрома Эура. Об этом со ссылкой на представителя МИД страны сообщает национальное гостелерадио Эстонии ERR.
Уточняется, что речь идёт о воздушных судах Robinson R44 Raven, вылетевших из Таллина.
Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп заявил, что на борту одного вертолёта находились три человека, в другом летели двое. Все они погибли, их личности устанавливаются.
Ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что в Подмосковье жёсткую посадку совершил вертолёт Robinson R66, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru