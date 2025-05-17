Пять человек погибли в Финляндии при столкновении вертолетов

Два вертолёта столкнулись в Финляндии в районе аэродрома Эура. Об этом со ссылкой на представителя МИД страны сообщает национальное гостелерадио Эстонии ERR.

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Уточняется, что речь идёт о воздушных судах Robinson R44 Raven, вылетевших из Таллина.

Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп заявил, что на борту одного вертолёта находились три человека, в другом летели двое. Все они погибли, их личности устанавливаются.

Ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что в Подмосковье жёсткую посадку совершил вертолёт Robinson R66, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: вертолет
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