В Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста
Буксировавший баржу теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что днём 17 мая 2025 года буксировавший баржу «Волга нефть 103» теплоход «Капитан Соловьев» «допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста».
«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что опора не получила значительных повреждений, движение на мосту остановлено не было. Проводится проверка.
Ранее иностранное судно повредило два пришвартованных теплохода в морском рыбном порту Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru