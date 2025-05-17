В Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста

Буксировавший баржу теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Теплоходы столкнулись в центре Петербурга

В ведомстве уточнили, что днём 17 мая 2025 года буксировавший баржу «Волга нефть 103» теплоход «Капитан Соловьев» «допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста».

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что опора не получила значительных повреждений, движение на мосту остановлено не было. Проводится проверка.

Ранее иностранное судно повредило два пришвартованных теплохода в морском рыбном порту Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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