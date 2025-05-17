Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно готовится. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Разговор готовится», - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что намерен созвониться с Путиным 19 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также американский президент указал, что главной темой разговора с россйским лидером станет ситуация на Украине.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТелефонный РазговорДональд ТрампВладимир Путин

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