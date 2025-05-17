Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом
17 мая 202520:37
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно готовится. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разговор готовится», - ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что намерен созвониться с Путиным 19 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также американский президент указал, что главной темой разговора с россйским лидером станет ситуация на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом
- СМИ: В Турции фигурантам дела о пожаре в отеле потребовали по 1998 лет тюрьмы
- Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных лесов
- В Египте призвали Россию и Украину к продолжению переговоров
- Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
- Лейбл Interscope выпустил неизданный сингл диджея Avicii
- Путин поручил усилить информирование граждан о налоговом вычете за ГТО
- Россия и Украина формируют списки на обмен пленными «1000 на 1000»
- Губерниев отказался быть заместителем Вяльбе в Федерации лыжных гонок РФ
- Дождь с песком прошел в Крыму
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru