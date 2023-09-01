Песков: Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Habertürk: Эрдоган и Путин встретятся в Сочи 4 сентября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча российского и турецкого лидеров станет последним шансом для зерновой сделки.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил, что Турция изучила мнение Украины по вопросу с «зерновой сделкой», чтобы предложить устраивающий Россию вариант и поставить точку в вопросе ее продления. Об этом пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры