Песков: Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня
1 сентября 202313:01
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча российского и турецкого лидеров станет последним шансом для зерновой сделки.
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил, что Турция изучила мнение Украины по вопросу с «зерновой сделкой», чтобы предложить устраивающий Россию вариант и поставить точку в вопросе ее продления. Об этом пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru