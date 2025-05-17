СМИ: В Турции фигурантам дела о пожаре в отеле потребовали по 1998 лет тюрьмы
В Турции 13 фигурантам дела о пожаре в отеле Grand Kartal в провинции Болу запросили по 1998 лет тюрьмы. Об этом сообщает телеканал NTV.
Уточняется, что такой внушительный срок образовался в результате суммирования наказания за каждого из 78 человек, погибших при пожаре.
«Прокуратура подготовила обвинительное заключение, потребовав по 1998 лет тюремного заключения... за непредумышленное убийство... вследствие преступной халатности», - говорится в сообщении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая, который произошёл 21 января, были задержаны 28 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru