«Корабли из Европы?»: Депутат Чепа не ждет усиление флота Украины после зерновой сделки
Приостановка сделки поможет сократить морской поток оружия на Украину, при этом немного потеряют и европейские страны, «обувавшие» африканцев и Киев, сказал в эфире НСН Алексей Чепа.
«Зерновая сделка» прикрывала поставки Украине оружия через Черное море, которых теперь станет меньше, сказал в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Россия объявила 17 июля о приостановке участия в «зерновой сделке». Москва уведомила Турцию, Украину и ООН, что сворачивает морской гуманитарный коридор, через который Киеву гарантировался безопасный вывоз зерна по Черному морю.
«Под предлогом зерновой сделки на Украину поставлялось кораблями, в том числе, и оружие, сейчас это будет в меньшей степени. Усилится ли поддержка Украины кораблями? Вряд ли европейцы захотят напрямую участвовать в конфликте и рисковать. Здесь в первую очередь выигрывают именно европейские латифундисты (крупные землевладельцы – прим. НСН), которые выкупили земли и это зерно на Украине», - сказал Чепа.
По его мнению, приостановка «зерновой сделки» ударит, прежде всего, по африканских странам, которых вместе с Украиной «обували» европейцы.
«В первую очередь от этого пострадают нуждающиеся страны. Кроме того, меньшую выгоду получит ряд европейских стран, которые "обували", в том числе, и Украину, и не давали России помочь странам, которые рассчитывали на нашу помощь и поддержку. Это было политическое прикрытие, что нуждаются беднейшие страны в мире. На самом деле, зерно получили лишь 10% беднейших стран, остальное осело в закромах Европы, они ждут, пока цены поднимутся, чтобы продавать тем же африканцам дороже. Мы предлагали в рамках зерновой сделки и отправку удобрений, наши предложения были более, чем выгодны, но другие участники, в первую очередь, европейские, всячески препятствовали реализации договоренностей по этой сделке», - заключил собеседник НСН.
Капитан первого ранга, военный журналист Василий Фатигаров ранее предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия не будет уничтожать портовую инфраструктуру Украины, поскольку может возобновить «зерновую сделку» после выполнения ряда условий.
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