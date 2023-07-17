«Корабли из Европы?»: Депутат Чепа не ждет усиление флота Украины после зерновой сделки

«Зерновая сделка» прикрывала поставки Украине оружия через Черное море, которых теперь станет меньше, сказал в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Россия объявила 17 июля о приостановке участия в «зерновой сделке». Москва уведомила Турцию, Украину и ООН, что сворачивает морской гуманитарный коридор, через который Киеву гарантировался безопасный вывоз зерна по Черному морю.