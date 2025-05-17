Режиссера Серебренникова наградили французским орденом Почетного легиона
Российского режиссёра Кирилла Серебренникова наградили французским орденом Почётного легиона степени кавалера. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Франции.
Награду Серебренникову вручила глава французского министерства Рашида Дати. Она отметила отметила особый вклад режиссёра в кино, театр и оперу.
«Ваше участие в культурной жизни Франции крайне важно», — сказала министр, указав, что Серебренников неоднократно участвовал в Каннском кинофестивале.
Ранее фильм Серебрянникова «Исчезновение Йозефа Менгеле» официально вошёл в программу 78-го Каннского кинофестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru