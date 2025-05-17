Полиция Лондона поймала второго подозреваемого в поджоге дома Стармера

Второй подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера был задержан в лондонском аэропорту Лутон. Об этом сообщает лондонская полицейская служба.

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Уточняется, что 26-летний мужчина подозревается в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь человека.

В полиции британской столицы указали, что в целом речь идёт трёх инцидентах, связанных «с известной публичной фигурой».

Пожар в принадлежащем Стармеру доме на Каунтесс-роуд произошел 12 мая. Ранее по этому делу был задержан 21-летний мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Густаво Вальенте
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