Полиция Лондона поймала второго подозреваемого в поджоге дома Стармера
Второй подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера был задержан в лондонском аэропорту Лутон. Об этом сообщает лондонская полицейская служба.
Уточняется, что 26-летний мужчина подозревается в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь человека.
В полиции британской столицы указали, что в целом речь идёт трёх инцидентах, связанных «с известной публичной фигурой».
Пожар в принадлежащем Стармеру доме на Каунтесс-роуд произошел 12 мая. Ранее по этому делу был задержан 21-летний мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru