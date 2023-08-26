Ответ «в 10 раз сильнее». В Москве призывают ударить по Киеву после применения кассетных снарядов

От подобных обстрелов украинскими силами страдает все российское приграничье. Так, ВСУ по Брянской области 23 августа выпустили 20 кассетных снарядов. Пострадавших нет. Власти информацию не подтверждали.



Обычно кассетные боеприпасы применяются для уничтожения личного состава и транспортных средств. Кроме того, их используют для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач, а также распыления химического или биологического оружия.

Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов, поставленных США Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя украинских властей.

По данным источника телеканала, доклад содержит данные о количестве использованных кассетных снарядов и пораженных целях. При этом чиновник не назвал конкретные цифры.