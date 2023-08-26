Ответ «в 10 раз сильнее». В Москве призывают ударить по Киеву после применения кассетных снарядов
Применение ВСУ кассетных снарядов влечет неизбежные потери среди мирного населения. Это осуждают правозащитники в мире. В России призывают использовать в ответ более мощное оружие.
В результате обстрела вооруженных сил Украины посёлка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, они получили осколочные ранения. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина – в состоянии средней тяжести, остальные четыре человека отправлены на амбулаторное лечение домой. Уточненную информацию сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
От подобных обстрелов украинскими силами страдает все российское приграничье. Так, ВСУ по Брянской области 23 августа выпустили 20 кассетных снарядов. Пострадавших нет. Власти информацию не подтверждали.
Обычно кассетные боеприпасы применяются для уничтожения личного состава и транспортных средств. Кроме того, их используют для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач, а также распыления химического или биологического оружия.
Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов, поставленных США Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя украинских властей.
По данным источника телеканала, доклад содержит данные о количестве использованных кассетных снарядов и пораженных целях. При этом чиновник не назвал конкретные цифры.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT заявил, что кассетные боеприпасы «не выбирают, куда попадут».
По его словам, у них нет «избирательных способностей», поэтому они накрывают людей, словно град.
«То есть выпустили эти кассеты, и они сыплются на людей, как град... Если на поле боя солдат... может в окопе или блиндаже укрыться и спастись... то мирным жителям спасаться негде, тем более, если они находятся на улице», — пояснил эксперт.
Литовкин напомнил, что запрещается использовать кассетные боеприпасы при стрельбе по городам и мирному населению.
Многие правозащитники, политики и эксперты предупреждают о серьезнейших последствиях применения кассетных боеприпасов. По данным источников The Guardian, это приведет к огромным жертвам среди мирного населения самой Украины. В ООН также обеспокоены применением Вооруженными силами Украины кассетных боезарядов. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
По его словам, такие боеприпасы не должны использоваться ни при каких обстоятельствах.
«И как мы заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю», — добавил он.
Поставки Киеву кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности международной организации.
По ее словам, поставки оружия и боеприпасов в последние месяцы только растут. Отмечается, что представитель генсека Стефан Дюжжарик ранее требовал оставить в прошлом кассетные боеприпасы.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков говорил НСН, что Украина уже давно применяет подобное вооружение в Донецке. Эксперт призвал уничтожать такое оружие.
«Кассетные боеприпасы уже применяются на Украине. В прошлом году во время удара по Донецку «Точкой-У» были применены кассетные боеприпасы, были большие жертвы среди мирного населения. Кассетные боеприпасы не всегда взрываются и их надо уничтожать, как и артиллерийские снаряды», - отметил он.
Генерал Владимир Болдырев заявил «Радиоточке НСН», каким должен быть ответ России на украинские удары кассетными снарядами.
«Следует наносить упреждающие, а не ответные удары. Применила украинская армия кассетные боеприпасы — значит, мы должны использовать оружие в десять раз сильнее», — сказал Болдырев.
Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе специальной военной операции на Украине, однако это решение могут пересмотреть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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