Гладков сообщил о шести пострадавших после обстрела Уразово кассетными боеприпасами
В результате обстрела вооруженных сил Украины посёлка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, они получили осколочные ранения. Уточненную информацию сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших после атаки украинскими «Градами».
«В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии - у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют», - рассказал губернатор Белгородской области.
Еще у одной женщины - осколочное ранение правого глаза. Ее перевели в городскую больницу Белгорода. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Еще у четырех пострадавших также выявлены осколочные ранения, но белгородцам не потребовалась госпитализация - они будут лечиться дома.
Кроме того, от удара «Градами» ВСУ пострадали 16 домовладений, в четырех из них разрушены несущие конструкции. Получили повреждения два предприятия, социальный и спортивный объекты.
«Повреждены 4 автомобиля, нарушена линия электропередачи», - рассказал подробности Гладков.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что попавший в пятницу под обстрел со стороны Украины житель деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области скончался. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru