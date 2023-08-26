Гладков сообщил о шести пострадавших после обстрела Уразово кассетными боеприпасами

Ранее сообщалось о четырех пострадавших после атаки украинскими «Градами».

«В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии - у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют», - рассказал губернатор Белгородской области.

Еще у одной женщины - осколочное ранение правого глаза. Ее перевели в городскую больницу Белгорода. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Еще у четырех пострадавших также выявлены осколочные ранения, но белгородцам не потребовалась госпитализация - они будут лечиться дома.

Кроме того, от удара «Градами» ВСУ пострадали 16 домовладений, в четырех из них разрушены несущие конструкции. Получили повреждения два предприятия, социальный и спортивный объекты.

«Повреждены 4 автомобиля, нарушена линия электропередачи», - рассказал подробности Гладков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что попавший в пятницу под обстрел со стороны Украины житель деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области скончался. Об этом он написал в своем Telegram-канале.