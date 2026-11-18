В России зашкаливает количество «шабашников», выдающих себя за Дедов Морозов, поэтому индустрии нужен список недобросовестных аниматоров, заявил в интервью НСН гендиректор одного из инвент-агентств Егор Доброгорский.

Председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов ранее предложил создать в РФ открытый реестр недобросовестных Дедов Морозов, который позволит родителям проверять артистов перед заказом, пишет издание «Абзац». Доброгорский расширил эту инициативу.