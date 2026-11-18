Шабашники и пьяные лисички: Реестр Дедов Морозов предложили расширить
Агентства ведут «черные списки» новогодних волшебников и их пушистых друзей, при этом сегодня сложно штрафовать срывающих праздники Дедов Морозов и Снегурочек, сказал в эфире НСН Егор Доброгорский.
В России зашкаливает количество «шабашников», выдающих себя за Дедов Морозов, поэтому индустрии нужен список недобросовестных аниматоров, заявил в интервью НСН гендиректор одного из инвент-агентств Егор Доброгорский.
Председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов ранее предложил создать в РФ открытый реестр недобросовестных Дедов Морозов, который позволит родителям проверять артистов перед заказом, пишет издание «Абзац». Доброгорский расширил эту инициативу.
«Однозначно, такой реестр нужен, я за это на 200%. Я бы еще создал реестр недобросовестных Снегурочек, недобросовестных лисичек, снежинок и зайчиков, потому что количество недобросовестных поставщиков тех же аниматоров, каких-то шабашников реально зашкаливает. Это сильно влияет на отношение потребителей к этой отрасли бизнеса», - подчеркнул эксперт.
Он посетовал, что штрафовать сорвавших мероприятия «волшебников» сложно и объяснил, как снизить риски.
«Здесь существует два канала продаж. Первый - когда вы заказываете Снегурочку или Деда Мороза напрямую, а второй – через агентство. Когда вы заказываете через агентство, риски безусловно меньше, потому что есть предварительный отбор. Если один Дед Мороз подвел тебя в прошлом году, в этом году он у нас в черном списке, мы его не рекомендуем. А если люди нашли его на "Авито" или каких-то сайтах, это сложно проверить. Обычно артисты получают стопроцентную предоплату, штрафовать их сложно, здесь идет исключительно сарафанное радио про некачественного специалиста. Компенсация зависит от того, что пьяный Дед Мороз или Снегурочка устроили. Это все зависит от уровня урона семье и ребенку. Приличные агентства не берут за это деньги или дают большую скидку, но они, как правило, не работают с подобным контингентом», - заключил собеседник НСН.
Профессиональный Дед Мороз Владимир Синица ранее рассказывал в пресс-центре НСН, что россияне все чаще выбирают «здоровый» Новый год, а алкоголь перестает быть главной ценностью праздников.
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