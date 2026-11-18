Пашинян: Армения не планирует вступать в НАТО
Армения не ставит перед собой задачу вступления в Североатлантический альянс и не принимала соответствующего политического решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра кавказской республики Никола Пашиняна.
Он объяснил, что Ереван поддержал начало процедуры вступления в Евросоюз, однако страна не рассматривает аналогичный шаг в отношении западного военного блока.
Также Пашинян рассказал, что Армения не присоединилась к декларации недавнего саммита Европейского политического сообщества в Дублине из-за содержащейся в документе обширной ссылки на НАТО.
До этого замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов говорил, что ЕС втягивает кавказскую республику в свою орбиту.
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