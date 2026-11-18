Он объяснил, что Ереван поддержал начало процедуры вступления в Евросоюз, однако страна не рассматривает аналогичный шаг в отношении западного военного блока.



Также Пашинян рассказал, что Армения не присоединилась к декларации недавнего саммита Европейского политического сообщества в Дублине из-за содержащейся в документе обширной ссылки на НАТО.



До этого замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов говорил, что ЕС втягивает кавказскую республику в свою орбиту.

