Разведчик рассказал об использовании ВСУ кассетных боеприпасов под Купянском

По словам военного, противник использует также артиллерию, но не ведет наступательных действий на этом участке.

«Предположительно, напротив стоит тероборона. Недавно отбили позицию, они пытались ее прорвать, бойцы слышали отчетливо польские голоса», — поделился разведчик.

Боец отметил, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы по тем же координатам, по которым бьет крупнокалиберная артиллерия и танки. Российская сторона отвечает на это артиллерийскими ударами по пехоте противника и легко бронированной технике.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды улучшили свое тактическое положение на купянском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

