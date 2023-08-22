Две женщины получили ранения после подрыва на кассетном боеприпасе в Донецке

В Донецке две женщины получили ранения из-за взрыва кассетного боеприпаса, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление мэра Алексея Кулемзина.

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По его словам, это произошло в Петровском районе на улице Петровского. Пострадали женщины 1960 и 1966 годов рождения. Их состояние неизвестно.

Украинские военные выпустили по Петровскому и Кировскому районам пять кассетных боеприпасов.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность поставками кассетных боеприпасов на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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