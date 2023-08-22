Две женщины получили ранения после подрыва на кассетном боеприпасе в Донецке

По его словам, это произошло в Петровском районе на улице Петровского. Пострадали женщины 1960 и 1966 годов рождения. Их состояние неизвестно.

Украинские военные выпустили по Петровскому и Кировскому районам пять кассетных боеприпасов.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность поставками кассетных боеприпасов на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

