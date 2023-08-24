Пушилин: количество обстрелов ДНР за лето увеличилось на 23%

«За последние три месяца ухудшилась ситуация с обстрелами. В целом на 23% увеличилось количество обстрелов за летние месяцы», - отметил Пушилин.

По его словам, ситуацию усугубляют обстрелы кассетными снарядами. Больше всего от этих боеприпасов страдают мирные жители, уточнил глава республики.

Пушилин напомнил, что кассетные снаряды могут разорваться через некоторое время после запуска.

Украинская армия 24 августа обстреляла Донецк кассетными боеприпасами. В Киевском районе зафиксировано не менее шести прилетов, сообщает «Радиоточка НСН».

