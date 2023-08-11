Посол Антонов: Высказывание Пентагона о кассетных боеприпасах – цинично

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление американского Министерство обороны о «надлежащем» использовании Киевом кассетных боеприпасов, сообщает РИА Новости.

CNN: Киев передал США первый доклад об использовании кассетных боеприпасов

По его словам, на совести украинской армии, вооруженной Западом, сотни жизней детей, Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых домов, теракты на Крымском мосту.

Ранее пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер сообщил, что в Вашингтоне принято считать применением Украиной кассетных боеприпасов «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями.

В Киев обещал не использовать кассетные бомбы в жилых районах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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