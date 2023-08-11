По его словам, на совести украинской армии, вооруженной Западом, сотни жизней детей, Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых домов, теракты на Крымском мосту.

Ранее пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер сообщил, что в Вашингтоне принято считать применением Украиной кассетных боеприпасов «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями.

В Киев обещал не использовать кассетные бомбы в жилых районах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

