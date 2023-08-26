Белгородский поселок Уразово попал под украинский «Град», есть раненые

Украинские военные из «Градов» обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших. С осколочными ранениями их госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по селу Журавлевка в Белгородской области

«Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения», - рассказал глава региона.

По его данным, пострадавших госпитализировали в Валуйскую Центральную районную больницу (ЦРБ), медики оказывают им необходимую помощь.

Также повреждения получили несколько домов и автомобилей, уточнил Гладков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что попавший в пятницу под обстрел со стороны Украины житель деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области скончался. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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