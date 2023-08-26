Белгородский поселок Уразово попал под украинский «Град», есть раненые
Украинские военные из «Градов» обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших. С осколочными ранениями их госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения», - рассказал глава региона.
По его данным, пострадавших госпитализировали в Валуйскую Центральную районную больницу (ЦРБ), медики оказывают им необходимую помощь.
Также повреждения получили несколько домов и автомобилей, уточнил Гладков.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что попавший в пятницу под обстрел со стороны Украины житель деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области скончался. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru