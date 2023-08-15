Шойгу: Решение о неприменении Россией кассетных боеприпасов могут пересмотреть

Глава Минобороны подчеркнул, что на вооружении России имеются кассетные боеприпасы.

«До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», — цитирует Шойгу ТАСС.

Как отметил министр, эта проблема связана с решением США о поставке кассетных бомб Украине. Шойгу напомнил, что ранее американская сторона неоднократно называла использование подобного вооружения военным преступлением, пишет RT.

«Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», — подчеркнул глава Минобороны.

