Шойгу: Решение о неприменении Россией кассетных боеприпасов могут пересмотреть
Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе специальной военной операции на Украине, однако это решение могут пересмотреть. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
Глава Минобороны подчеркнул, что на вооружении России имеются кассетные боеприпасы.
«До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», — цитирует Шойгу ТАСС.
Как отметил министр, эта проблема связана с решением США о поставке кассетных бомб Украине. Шойгу напомнил, что ранее американская сторона неоднократно называла использование подобного вооружения военным преступлением, пишет RT.
«Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», — подчеркнул глава Минобороны.
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