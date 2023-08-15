Шойгу: Решение о неприменении Россией кассетных боеприпасов могут пересмотреть

Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе специальной военной операции на Украине, однако это решение могут пересмотреть. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

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Глава Минобороны подчеркнул, что на вооружении России имеются кассетные боеприпасы.

«До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», — цитирует Шойгу ТАСС.

Как отметил министр, эта проблема связана с решением США о поставке кассетных бомб Украине. Шойгу напомнил, что ранее американская сторона неоднократно называла использование подобного вооружения военным преступлением, пишет RT.

«Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», — подчеркнул глава Минобороны.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
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