В ООН выразили обеспокоенность поставками кассетных боеприпасов на Украину

По ее словам, поставки оружия и боеприпасов в последние месяцы только растут. Отмечается, что представитель генсека Стефан Дюжжарик ранее требовал оставить в прошлом кассетные боеприпасы.

Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе специальной военной операции на Украине, однако это решение могут пересмотреть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

