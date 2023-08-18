В ООН выразили обеспокоенность поставками кассетных боеприпасов на Украину

Поставки Киеву кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности международной организации.

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По ее словам, поставки оружия и боеприпасов в последние месяцы только растут. Отмечается, что представитель генсека Стефан Дюжжарик ранее требовал оставить в прошлом кассетные боеприпасы.

Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе специальной военной операции на Украине, однако это решение могут пересмотреть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
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