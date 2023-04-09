Оружие новой войны. Запад пичкает Украину оружием против России

Запад хочет насытить Украину оружием для борьбы с Россией – от танков до снарядов с обедненным ураном.

Пентагон отправил на Украину танки, созданные для конфликта с Россией, заявила обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин. Аналитик отметила, что США начали работу над «танками третьей мировой» около 60 лет назад. Тогда американская разведка получила данные о создании новой боевой машины в СССР.

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Если Украине удастся получить ядерный статус, то Россия нанесет превентивный удар по промышленным украинским объектам, которые могут быть причастны к созданию любого вида ядерного оружия и средств его доставки, заявил на этом фоне эксперт по вопросам ядерного разоружения, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в разговоре с НСН.

«Старому, выжившему из ума Байдену, все-таки, подскажут, что нельзя передавать обезьяне ядерное оружие. Никто на это не пойдет, это очередная психическая атака. Но если это случится, то Россия превентивным ударом уничтожит все украинские промышленные и исследовательские объекты, которые будут причастны к созданию ядерного оружия в любом виде», - эмоционально высказался он.

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В Японии считают, что размещение в Белоруссии ядерного оружия является ответом на помощь Запада Украине. Об этом сообщают ведущие японские средства массовой информации, в числе которых также телеканал NHK.

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«Цель, судя по всему, сдержать западные страны, которые усиливают военную поддержку Украины», — отмечается в материалах телеканала.

Российская сторона неоднократно заявляла, что одной из причин начала спецоперации на Украине стали именно публичные заявления Киева о желании иметь ядерное оружие.

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Запад пытается «замылить глаза» российскому командованию, в то время как в ВСУ поставляется все больше техники и боеприпасов, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.

«Несмотря на то, что мы знаем о проблематике в украинской армии, знаем, что они испытывают трудности… Мы фиксируем то, что идет накопление сил и средств противника, которые могут использоваться в том числе для ударных целей. Сейчас мы наблюдаем скопление сил противника в районе Артемовска, также очень крупная агломерация идет – это Славянск, Краматорск, Дружковка, Купянск. Никто не будет говорить, на каком направлении ударит. Играет фактор внезапности, который может быть весомым в действиях военного характера», - заключил он.

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Поставки западного оружия не помогут Киеву победить на поле боя. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его мнению, надежды Киева на превосходство над российской армией с помощью западного оружия тщетны.

Риттер полагает, что поставки западного оружия приведут к прекращению существования Украины в нынешнем виде. Страна распадется после окончания специальной операции РФ, заявил эксперт.

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Лидеры стран Евросоюза 23 марта поддержали ускоренную поставку вооружений Украине. Также достигнута договоренность о совместных закупках и наращивании военного производства, передает НСН.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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