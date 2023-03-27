«Всадники Апокалипсиса»: Москва размещает ядерное оружие в Белоруссии из-за войны Запада

Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Об этом 25 марта заявил российский президент Владимир Путин.

Он отметил, что Александр Лукашенко давно ставит вопрос о возможности размещения на территории своей страны российского тактического ядерного оружия.

«Александр Григорьевич прав, он говорит: ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают это, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений», - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

При этом Россия не будет нарушать своих международных обязательств по его нераспространению, подчеркнул президент РФ. Путин отметил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.