«Всадники Апокалипсиса»: Москва размещает ядерное оружие в Белоруссии из-за войны Запада
Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики в ответ на планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Об этом 25 марта заявил российский президент Владимир Путин.
Он отметил, что Александр Лукашенко давно ставит вопрос о возможности размещения на территории своей страны российского тактического ядерного оружия.
«Александр Григорьевич прав, он говорит: ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают это, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений», - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
При этом Россия не будет нарушать своих международных обязательств по его нераспространению, подчеркнул президент РФ. Путин отметил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
«Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы договорились, что мы сделаем то же самое - не нарушая своих обязательств, подчеркну, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, мы уже помогли нашим белорусским коллегам и оборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия», - добавил президент.
Также он сообщил, что Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер», который тоже может быть носителем тактического ядерного оружия.
На такое заявление быстро отреагировали на Западе, больше всего затронутая тема возмутила Европу. Так, немецкий МИД осудил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, заявив о «дальнейшей попытке ядерного запугивания» со стороны Москвы.
А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже пообещал Кремлю новые санкции. Он написал, что Евросоюз собирается ввести новые антироссийские санкции, если Минск согласится разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. По его мнению, подобные действия являются «безответственной эскалацией и представляют угрозу европейской безопасности».
«Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — подчеркнул европейский политик.
В Вашингтоне же отреагировали более сдержанно, так в Минобороны США заявили, что не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие, и причин для изменения готовности своих ядерных сил.
Все началось с того, что 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Москва поспешила ответить. Так, Владимир Путин заявил, что у России есть сотни тысяч таких зарядов, но их пока не применяли. Он напомнил, что обедненный уран используется в бронебойных целях и порождает радиационную пыль.
По словам главы государства, использующие подобное оружие фактически будут действовать против своих людей. Он добавил, что в таком случае Россия будет вынуждена реагировать. По его словам, Запад «решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле».
Со своей стороны, директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии и сейчас там вся земля заражена тяжелым металлом.
«Обедненный уран – это отходы, уран-235 выбран, а это получается уран-238, которого много в природе. Он применяется как тяжелый металл в снарядах. Но он тоже радиоактивный и ничего хорошего в этом нет. Вот они и хотят бить по нашим войскам этими снарядами. Уран-238 позволяет делать массу снаряда больше, а размер меньше, то есть делает боеприпас в два раза тяжелее», - сказал Васильев
Собеседник НСН назвал последствия применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Может быть онкология. Земля засоряется этим металлом, а чистить дорого. Вот Сербию всю загадили», - напомнил эксперт.
На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что война Запада до последнего украинца может стать войной до последнего европейца. Парламентарий не исключает, что киевский режим затем может использовать грязную бомбу или применить тактическое ядерное оружие.
Министр обороны Сергей Шойгу также считает, что Лондон своим поступком приближает «ядерное столкновение».
О грядущем ядерном апокалипсисе не устает предупреждать и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Накануне он затронул эту тему, давая интервью российским СМИ.
«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится, и я уже об этом говорил. Но всадники Апокалипсиса уже в пути и продолжают своё движение, можете не сомневаться», - сказал он.
В феврале украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев намерен начать обсуждение ядерного статуса страны. При этом посол оговорился, что у него нет «готового предложения» о том, как это могло бы выглядеть.
Если Украине удастся получить ядерный статус, то Россия нанесет превентивный удар по промышленным украинским объектам, которые могут быть причастны к созданию любого вида ядерного оружия и средств его доставки, заявил на этом фоне эксперт по вопросам ядерного разоружения, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в разговоре с НСН.
«Старому, выжившему из ума Байдену, все-таки, подскажут, что нельзя передавать обезьяне ядерное оружие. Никто на это не пойдет, это очередная психическая атака. Но если это случится, то Россия превентивным ударом уничтожит все украинские промышленные и исследовательские объекты, которые будут причастны к созданию ядерного оружия в любом виде», - эмоционально высказался он.
Российская сторона неоднократно заявляла, что одной из причин начала спецоперации на Украине стали именно публичные заявления Киева о желании иметь ядерное оружие.
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