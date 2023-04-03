Страны НАТО передали Украине вооружения на 65 миллиардов евро
3 апреля 202314:44
Государства Североатлантического альянса отправили Украине оружие на общую сумму 65 млрд евро. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство Reuters.
Он отметил, что сейчас готовится программа многолетних поставок вооружения.
Генсек Североатлантического альянса добавил, что НАТО до сих пор не обнаружил изменений конфигурации российских ядерных сил, требующих принятия ответных мер.
Ранее сообщалось, что Запад откажется от поддержки Украины, если Киев не добьется прогресса на фронте после поставок ему зарубежного оружия.
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru