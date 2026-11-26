Колумбия отказалась от присоединения к банку БРИКС
Правительство Колумбии решило не завершать присоединение к Новому банку развития БРИКС. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики.
«Правительство сообщает, что не будет предпринимать действия, направленные на вступление и присоединение... к группе БРИКС и Новому банку развития», - приводит сообщение ТАСС.
По данным МИД, страна решила не продолжать процедуры, направленные на оформление членства, и не инициировать связанные со структурой шаги. Колумбия намерена работать «с другими многосторонними организациями и остальными международными партнерами» над привлечением ресурсов и технической помощи.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что многие государства не потеряли интерес к вступлению в БРИКС, несмотря на давление Запада, пишет 360.ru.
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