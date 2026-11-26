Кушнер: Членство Украины в НАТО не входит в планы урегулирования
Специальный посланник и зять президента США Джаред Кушнер в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру заявил, что членство Киева в НАТО не входит в планы урегулирования вокруг Украины.
Он отметил позицию Москвы, которая долгое время заявляет, что Украины не должно быть в Североатлантическом альянсе. Политик указал, что для России вопрос невступления Киева в Альянс является «красной линией», а сама Москва воспринимает расширение блока на восток как провокацию и стремление нанести ей стратегическое поражение. При этом, по словам Кушнера, американская делегация рассматривает возможность предоставления Украине альтернативных гарантий безопасности со стороны других стран по аналогии с пятой статьей устава НАТО.
Спецпосланник также отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать диалог с лидером США Дональдом Трампом в уважительном и конструктивном ключе, если Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности.
Кушнер отметил, что в ближайшие недели станет ясно, сработает ли подход США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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