СМИ: утечка документов Пентагона раскрыла планы ВСУ по Артемовску

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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