Тысячи людей вышли на пасхальный марш против поставок оружия Украине в Берлине

В Берлине несколько тысяч человек вышли на мирный ежегодный марш против поставок оружия Киеву в преддверии католической Пасхи, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что митингующие поддерживают проведение мирных переговоров по украинскому кризису.

Протесты проходят на площади в центральном районе Веддинг. Сообщается о трех тысячах участниках марша.

Ранее население Израиля выходило на массовые митинги. Политолог Саймон Ципис рассказал «Радиоточке НСН», что Израиль оказалась в «глубочайшем за всю историю» кризисе из-за попыток премьера Нетаньяху протащить судебную реформу.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Соловьева
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