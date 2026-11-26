В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА повреждены дома
Повреждения зафиксированы после беспилотной атаки в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Прошедшей ночью над двумя районами области обнаружили и уничтожили два дрона.
«В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждены остекление и кровля шести частных домов, а также несколько хозпостроек», - написал губернатор на платформе «Макс».
Кроме того, в другом районе получил повреждения фасад частного дома.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее в Воронежской области уничтожили 21 украинский БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений, напоминает Ura.ru.
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