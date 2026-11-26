Повреждения зафиксированы после беспилотной атаки в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Прошедшей ночью над двумя районами области обнаружили и уничтожили два дрона.

«В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждены остекление и кровля шести частных домов, а также несколько хозпостроек», - написал губернатор на платформе «Макс».

Кроме того, в другом районе получил повреждения фасад частного дома.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Воронежской области уничтожили 21 украинский БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений, напоминает Ura.ru.

