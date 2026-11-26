Стороны обсудили в том числе мирное урегулирование ситуации на Украине. Так, Трамп и Рютте говорили о важности недопущения Россией любых действий, которые могли бы «намеренно или непреднамеренно» привести к расширению масштабов конфликта, и необходимости как можно скорее добиться мирного урегулирования.

Встречу американского лидера и генсека НАТО назвали «превосходной».

Ранее Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта успешно продвигаются, США работают с Россией и Украиной и «добиваются большого прогресса», пишет 360.ru.

