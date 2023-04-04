У штаб-квартиры НАТО прошла акция протеста против альянса

Активисты провели акцию против НАТО у штаб-квартиры блока в Брюсселе, передает РИА Новости.

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Мероприятие организовали несколько ассоциаций, включая SOS Донбасс. К зданию штаб-квартиры пришли около 50 человек.

Акция прошла в память о погибших в Донбассе детях. Демонстранты призвали западные страны прекратить поставки оружия Украине.

Протестующие обвинили Североатлантический альянс в провоцировании конфликта.

Финляндия 4 апреля официально стала членом НАТО. В Москве заявили, что этот шаг негативно скажется на отношениях с Хельсинки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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