У штаб-квартиры НАТО прошла акция протеста против альянса
Активисты провели акцию против НАТО у штаб-квартиры блока в Брюсселе, передает РИА Новости.
Мероприятие организовали несколько ассоциаций, включая SOS Донбасс. К зданию штаб-квартиры пришли около 50 человек.
Акция прошла в память о погибших в Донбассе детях. Демонстранты призвали западные страны прекратить поставки оружия Украине.
Протестующие обвинили Североатлантический альянс в провоцировании конфликта.
Финляндия 4 апреля официально стала членом НАТО. В Москве заявили, что этот шаг негативно скажется на отношениях с Хельсинки, сообщает «Радиоточка НСН».
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