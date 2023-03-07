Американский разведчик предрек распад Украины из-за военной помощи Запада

По его мнению, надежды Киева на превосходство над российской армией с помощью западного оружия тщетны.

Риттер полагает, что поставки западного оружия приведут к прекращению существования Украины в нынешнем виде. Страна распадется после окончания специальной операции РФ, заявил эксперт.

Бывший разведчик отметил, что российская военная промышленность вышла на полную мощность. РФ способна отодвинуть вражеские силы на безопасное расстояние, убежден Риттер.

Президент Украины Владимир Зеленский подал главе Белого дома Джо Байдену сигнал бедствия из-за катастрофического положения ВСУ в Артемовске (Бахмут). Об этом ранее заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает НСН.

